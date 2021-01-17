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Ученые оценили влияние морозов на будущий урожай

Ученые оценили влияние морозов на будущий урожай
Ученые Национальной академии аграрных наук Украины оценивают состояние озимых зерновых как хорошее и удовлетворительное, однако отмечают, что в условиях недостаточного снежного покрова и долговременных морозов существует риск для жизнеспособности растений озимых культур.
«По наблюдениям ученых, повреждение и гибель озимых посевов от вымерзания происходят в тех случаях, когда в течение трех декад снежный покров не достигает оптимальной высоты при определенных температурных условиях. Например, при температуре воздуха на уровне -10°С высота снежного покрова должна составлять не менее 7 см, при температуре -15°С ‒ 14 см; при температуре -20°С ‒ 20 см. Имеет значение также состояние снежного покрова. В настоящее время на поверхности почвы снег насыщен влагой и является промерзшим, плотным и имеет высокую проводимость; верхний слой снега выпал при минусовой температуре, рыхлый и имеет более высокие теплоизоляционные свойства. Кроме того, продолжается снегопад, и высота снежного покрова растет», - уточнили в НААН.

Как сообщалось, сильные морозы в Украине продлятся до 20 января, А уже с 21 числа ожидается потепление до плюсовых значений.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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