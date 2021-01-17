Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский. У него был коронавирус

Вадим Карасев

Вчера на 72-м году жизни скончался известный советский и российский кинорежиссер и создатель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

В конце прошлого года он был госпитализирован с коронавирусом. До этого он некоторое время лечился самостоятельно дома, но его состояние ухудшалось. В больнице ему диагностировали 75% поражения легких и отправили в отделение реанимации. После этого его ввели в медикаментозную кому, однако, увы, победить заболевание он не смог.





Борис Грачевский

Друзья и близкие, которые вспоминают Грачевского в соцсетях, отмечают, что он был очень оптимистичным человеком, никогда не унывал и всегда был в хорошем настроении.

Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего,

— написал Максим Галкин.

Господи, как же так. Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит. Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло,

— отметила Лера Кудрявцева.





Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской

Борис Грачевский был женат трижды. В прошлом году у него с супругой Екатериной Белоцерковской родился сын, которого они назвали Филиппом. От первого брака у него остались взрослые сын и дочь Максим и Ксения, а от второго — восьмилетняя дочь Василиса.





Борис Грачевский с сыном Филиппом

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Iolanta.