В Египте начаты срочные испытания «Спутник V»

Анастасия Иванова

Специалисты Министерства здравоохранения и народонаселения Египта в приоритетном порядке проводят клинические испытания российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил в субботу помощник министра Мухаммед Хасани, передает издание Al-Watan.

«Сейчас в исследовательском комитете Минздрава проходят клинические испытания вакцины „Спутник V“, — рассказал он. — Российская вакцина находится в приоритете исследований в настоящее время, тем более, что ее характеристики с производственной точки зрения очень схожи с препаратом AstraZeneca».

Как отметил чиновник, клинические испытания помогают получить информацию о преимуществах той или иной вакцины, и «Египет уже участвовал в клинических испытаниях китайской вакцины корпорации Sinopharm с привлечением 3000 добровольцев».

14 января посольство РФ в Каире сообщило, что Россия готова обеспечить Египет вакциной «Спутник V», а также передать ему технологию ее изготовления.

«Россия открыта к немедленному налаживанию сотрудничества с Египтом в обеспечении населения высокоэффективными прививками против коронавируса. В случае быстрого выполнения регистрационных формальностей поставки значительных партий вакцины могут начаться уже в январе с их неуклонным наращиванием в последующие месяцы 2021 года», — говорится в опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Как отметили в посольстве, готова передать технологию для изготовления данной вакцины в самом Египте, «который располагает надлежащей производственной базой».

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тысяч добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.

Египет в настоящее время переживает вторую волну пандемии. В рамках борьбы с распространением коронавируса большинство школ было переведено на обучение в онлайн-режиме, а промежуточная аттестация была отложена на более поздний срок. По последним данным Минздрава страны, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 155 тыс. зараженных, более 122 тысяч полностью выздоровели, 8 527 человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 54 человек. Среднесуточный прирост новых инфицированных в последнее время составляет менее 1 000 человек.