В МИД объяснили значение выхода России из Договора по открытому небу

Анастасия Иванова

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) не является демонстрационным для администрации избранного президента США Джозефа Байдена, это закрытие досье, актуального при прошлой администрации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом 17 января сообщает РИА «Новости».

«Это было их решение (прошлой администрации США — Прим. ред.), соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации, это логично», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

МИД 15 января распространил заявление, в котором говорится, что Россия приняла решение выйти из Договора по открытому небу из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования этого соглашения.

Джабаров: мы не будем «играть в одни ворота» с Договором по открытому небу

Сейчас РФ начинает внутригосударственные процедуры по выходу из договора. В ноябре прошлого года документ расторгли США, обосновав решение нарушениями договора Россией. Москва категорически отвергла такие обвинения.

Договор по открытому небу был заключён в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полёты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.