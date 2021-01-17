В МИД рассказали об ответах ФРГ на запрос России по Навальному

Анастасия Иванова

Официальные ответы Берлина на запросы по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным Москва получила, но они не содержали информации по сути вопроса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом 17 января сообщает ТАСС.

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны; проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Дипломат обратила внимание, что в Берлине при этом ссылались на «несогласие клиента распространяться по его поводу».

Москва расширила список граждан ФРГ, которым запрещён въезд в Россию

В декабре 2014 года суд признал Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Тогда политика приговорили к 3,5 годам условно, брата — к 3,5 годам колонии общего режима.

Алексею Навальному в конце августа стала плохо на борту самолёта Томск — Москва. Его госпитализировали сначала в Омске, а затем перевезли в Берлин. Позднее правительство ФРГ заявило, что пациент якобы был отравлен ядом типа «Новичок».

Россия отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи по ситуации с Навальным, однако так и не получила ответа по существу. Как подчеркивал Владимир Путин, Москва готова принять от других государств материалы этому делу и провести расследование, но зарубежные партнеры не представляют данные и не объясняют причины.