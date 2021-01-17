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В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»

В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»

В Рязани в собственной квартире найдена убитой 33-летний редактор регионального новостного портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Об этом в субботу, 16 января, сообщает портал k1news.ru

По данным издания, тело женщины с десятью ножевыми ранениями было обнаружено вечером 15 января. Главный подозреваемый — муж погибшей — скрылся с места происшествия. Полицейские объявили в розыск его и двоих детей, которые находились в квартире вместе с матерью.

Позже, как сообщило Telegram-канал Mash, муж убитой — 37-летний Алексей — сам сдался полиции. Он рассказал, что причиной конфликта стал бракоразводный процесс. Мужчина хотел забрать детей, но Жанна стала звонить брату и подруге, жаловаться и просить помощи.

В результате конфликт перерос в драку, в ходе которой Алексей схватил нож и убил Жанну Шеплякову, после чего похитил двух сыновей. Старшая дочь ехать с отцом отказалась. После задержания Алексея дети были переданы на попечение родственников.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Казани на улице Чуйкова разъяренный ухажер убил свою возлюбленную, ее родителей, а потом покончил с собой.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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