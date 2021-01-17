В России создадут реестр виноградопригодных земель

Алексей Вольцев

В России утвержден порядок ведения федерального реестра виноградопригодных земель. Полномочия по работе с ним получит Министерство сельского хозяйства РФ.

Согласно документу, который вступает в силу 17 января, в реестр будет включена информация обо всех виноградопригодных землях. В том числе — об участках, которые использовались в целях возделывания виноградных насаждений не менее пяти лет в течение последних 50 лет. В документе речь определён порядок признания участков виноградопригодными землями, определения границ виноградно-винодельческих зон и районов и терруаров.

Следует отметить, что полномочия Минсельхоза дополнятся также созданием и установлением порядка деятельности дегустационных комиссий. Ведомство займётся разработкой технологических правил производства винодельческой продукции на территории страны, актов о дополнительных технологических приёмах и средствах, перечня сортов технического винограда, которые разрешено применять в производстве вина.