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В России создадут реестр виноградопригодных земель

В России создадут реестр виноградопригодных земель

В России утвержден порядок ведения федерального реестра виноградопригодных земель. Полномочия по работе с ним получит Министерство сельского хозяйства РФ.

Согласно документу, который вступает в силу 17 января, в реестр будет включена информация обо всех виноградопригодных землях. В том числе — об участках, которые использовались в целях возделывания виноградных насаждений не менее пяти лет в течение последних 50 лет. В документе речь определён порядок признания участков виноградопригодными землями, определения границ виноградно-винодельческих зон и районов и терруаров.

Следует отметить, что полномочия Минсельхоза дополнятся также созданием и установлением порядка деятельности дегустационных комиссий. Ведомство займётся разработкой технологических правил производства винодельческой продукции на территории страны, актов о дополнительных технологических приёмах и средствах, перечня сортов технического винограда, которые разрешено применять в производстве вина.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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