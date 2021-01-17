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Valve подвела итоги 2020 года в Steam и поделилась планами по развитию платформы

Valve подвела итоги 2020 года в Steam и поделилась планами по развитию платформы
Пандемия обратила внимание скучающих дома людей на цифровые развлечения, что привело к росту аудитории игр и соответствующих платформ. Самая популярная PC-геймерская площадка Steam успела поставить несколько рекордов, однако на этом итоги года для неё не заканчиваются. Valve подробно рассказала об успехах сервиса.

Как отметили представители компании, ещё до пандемии Steam показала рост, а с введением ограничений он только усилился. Так, число активных пользователей платформы в месяц составило 120,4 миллиона, за день — 62,6 миллиона, а пиковый результат — 24,8 миллиона. В среднем сервис привлекал 2,6 миллиона новых покупателей, а общее время в играх составило 31,3 миллиарда часов, что на 50,7% больше, чем в 2019-м.
Корпорация Valve отдельно отметила успехи новых фестивалей в Steam, в рамках которых пользователям предлагали ознакомиться с разнообразными играми, а также на востребованность экспериментальных функций проекта «Лаборатория Steam» и программы очков и косметических наград. Помимо этого, компания рассказала о ещё одном весьма примечательном рекорде — по трафику загрузок, который в день релиза Cyberpunk 2077 составил 52 ТБ в секунду, что вдвое больше предыдущего лучшего результата.

В 2021 году Valve планирует запустить Steam China, улучшить взаимодействие с пользователями и обновить мобильное приложение. Ещё владельцы площадки продолжат поддерживать уже существующие проекты вроде программы очков и «Лаборатории», а также представлять новые, подробности о которых расскажут позже.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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