Ватикан стал резиденцией Папы Римского 644 года назад, 17 января 1377 года.

Анастасия Иванова

Согласно католическому учению, папа является преемником Святого Петра как первого римского епископа, и в силу этого обладает верховенством в Церкви. Священнослужитель, которого избрали папой, остается на этой должности до своей смерти или до добровольного отречения. По традиции, на восемнадцатый день происходит избрание нового папы конклавом кардиналов. Имена пап заносятся в официальный реестр. Сейчас в этом списке 266 имен, главным образом итальянцы, а действующим Папой является Франциск I.

В античности территория Ватикана была не заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым. В 326 году, после прихода христианства, над предполагаемой гробницей святого Петра была воздвигнута базилика Константина. С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. Французские короли оказывали влияние на предстоятелей. Этот период вошёл в историю как «авиньонское пленение пап».

Ситуация изменилась 17 января 1377 года, когда 13 кардиналов торжественно сопровождали папу римского Григория XI в Ватикан, самое маленькое государство площадью всего 44 га. К возвращению в Рим пап побудило два обстоятельства. Во-первых, ослабление Франции в Столетней войне сделало союз с французской короной не столь выгодным, во-вторых, отсутствие пап в Риме привело к анархии в итальянских владениях папы.

День 17 января в истории

Над зданиями Ватикана работали великие архитекторы, скульпторы, художники. В строительстве Собора Святого Петра, который может вместить 10 000 человек, участвовал Микеланджело.

Сегодня «государство в государстве», расположенное на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, Академию наук, собственную газету и радиостанцию. В подданных — около тысячи католических священников. Самое маленькое в мире государство является одним из наиболее популярных туристических центров, который ежегодно посещают миллионы туристов.