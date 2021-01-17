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Ватикан стал резиденцией Папы Римского 644 года назад, 17 января 1377 года.

Ватикан стал резиденцией Папы Римского 644 года назад, 17 января 1377 года.

Согласно католическому учению, папа является преемником Святого Петра как первого римского епископа, и в силу этого обладает верховенством в Церкви. Священнослужитель, которого избрали папой, остается на этой должности до своей смерти или до добровольного отречения. По традиции, на восемнадцатый день происходит избрание нового папы конклавом кардиналов. Имена пап заносятся в официальный реестр. Сейчас в этом списке 266 имен, главным образом итальянцы, а действующим Папой является Франциск I.

В античности территория Ватикана была не заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым. В 326 году, после прихода христианства, над предполагаемой гробницей святого Петра была воздвигнута базилика Константина. С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. Французские короли оказывали влияние на предстоятелей. Этот период вошёл в историю как «авиньонское пленение пап».

Ситуация изменилась 17 января 1377 года, когда 13 кардиналов торжественно сопровождали папу римского Григория XI в Ватикан, самое маленькое государство площадью всего 44 га. К возвращению в Рим пап побудило два обстоятельства. Во-первых, ослабление Франции в Столетней войне сделало союз с французской короной не столь выгодным, во-вторых, отсутствие пап в Риме привело к анархии в итальянских владениях папы.

День 17 января в истории


Над зданиями Ватикана работали великие архитекторы, скульпторы, художники. В строительстве Собора Святого Петра, который может вместить 10 000 человек, участвовал Микеланджело.

Сегодня «государство в государстве», расположенное на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, Академию наук, собственную газету и радиостанцию. В подданных — около тысячи католических священников. Самое маленькое в мире государство является одним из наиболее популярных туристических центров, который ежегодно посещают миллионы туристов.

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По материалам: pnp.ru

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