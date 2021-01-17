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Вести федеральный реестр виноградопригодных земель будет Минсельхоз

Вести федеральный реестр виноградопригодных земель будет Минсельхоз

Тема: Какие законы вступают в силу


В России утвержден порядок ведения федерального реестра виноградопригодных земель. Полномочия по работе с ним получит Министерство сельского хозяйства РФ. Документ с соответствующими поправками в действующее законодательство вступает в силу 17 января.

В федеральный реестр виноградопригодных земель будет включена информация обо всех виноградопригодных землях. В том числе — об участках, которые использовались в целях возделывания виноградных насаждений не менее пяти лет в течение последних 50 лет. Согласно новому закону, ведение реестра будет осуществлять Министерство сельского хозяйства РФ.

Помимо прочего. в документе речь идёт о порядке признания участков виноградопригодными землями, определения границ виноградно-винодельческих зон, районов и терруаров. А также — о ведении федеральных реестров виноградных насаждений и виноградопригодных земель.

Полномочия Минсельхоза дополнятся также созданием и установлением порядка деятельности дегустационных комиссий. Ведомство займётся разработкой технологических правил производства винодельческой продукции на территории страны, актов о дополнительных технологических приёмах и средствах, перечня сортов технического винограда, которые разрешено применять в производстве вина.

Законы, вступающие в силу с 17 января


Этим же постановлением кабмина Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) наделяется правом контроля и надзора в отношении соблюдения законодательства в области виноградарства и виноделий, виноградопригодных земель, а также производства посадочного материала.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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