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Вильфанд предупредил об аномальных холодах на большей части России

Вильфанд предупредил об аномальных холодах на большей части России

В ближайшие дни в большей части российских регионов температура воздуха ожидается значительно ниже нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом 17 января сообщает РИА «Новости».

«В Центральном федеральном округе (большая часть округа) на шесть—12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов », — сказал Вильфанд.

По его словам, в Приволжском федеральном округе также будет минус 20-30, местами минус 32 градуса.

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Эксперт обратил внимание, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об опасном явлении погоды, которое называется «аномально холодная».

Ранее офтальмолог Ирина Лещенко призвала защищать зимой глаза от ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега и льда, с помощью солнцезащитных очков. 

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По материалам: pnp.ru

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