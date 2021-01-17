Вспоминая Стеллу Теннант: аристократка и панк, ставшая сенсацией в моде 90-х

Вадим Карасев

22 декабря не стало известной модели 90-х Стеллы Теннант. За несколько дней до смерти она отпраздновала свое 50-летие. Новость о внезапной кончине стала настоящим шоком для модной индустрии, так как Стелла вела довольно активную жизнь и регулярно принимала участие в модных показах. Ну а на прошлой неделе семья модели признала, что Теннант покончила жизнь самоубийством. В нашем материале предлагаем вспомнить самую нетипичную супермодель 90-х.





Стелла Теннант

Модельную карьеру Стелла Теннант начала по меркам этого бизнеса чудовищно поздно — в 23 года. В 1993 году она стала активно сниматься для глянцевых журналов, включая Vogue и Harper's Bazaar.

Для британского Vogue ее снимал Стивен Мейзел, который как раз искал необычные типажи, олицетворяющие "британскую крутизну", для фотосессии London Girls. Та съемка стала для Стеллы дебютной. По меркам ранних 90-х она действительно меньше всего была похожа на модель — взять хотя бы ее пирсинг в носу.





Однако новое лицо сразу взбудоражило модные круги. Увидев ее фото, Карл Лагерфельд сразу сделал ее лицом Chanel — Стелла напомнила ему саму Габриэль Шанель.





Стелла Теннант и Карл Лагерфельд

Но андрогинная внешность и пирсинг были не единственным отличием Теннант от других звезд подиума тех лет. Большинство девушек были замечены скаутами или фотографами в более юном возрасте, а для многих модельная карьера стала счастливым билетом в благополучную и обеспеченную жизнь, ведь они происходили из простых семей.









Стелла же являлась представительницей аристократического общества. По материнской линии она была внучкой Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского, а ее отец, Тобиас Теннант, был сыном 2-го барона Гленконнера. Детство Стеллы прошло в поместье площадью шесть квадратных километров с овцеводческой фермой, которой владели ее родители.

После школы и колледжа она изучала скульптуру в Винчестерской школе искусств. Ее друг познакомил ее с Викторией Роуленд (более известной как Плам Сайкс), которая тогда работала ассистенткой в отделе моды британского Vogue.





К тому моменту Стелла уже отослала свои снимки в пару агентств — она была высокой и худой, и идея попробовать себя в роли модели лежала на поверхности. Но попытки не увенчались успехом, и Теннант быстро выкинула это из головы — неудача ее не особенно расстроила, так как и намерения были не очень-то серьезными.





Однако, поддавшись на уговоры Плам, она передала несколько фото стилисту Изабелле Блоу, которая как раз работала с Мейзелом, и... быстро забыла об этом. Когда пришло приглашение, Стелла уже отдыхала в Шотландии. Кто такой Стивен Мейзел, она понятия не имела и не была уверена, что ради фотосессии стоит прерывать каникулы. А вот университетский приятель Теннант места себе не находил от восторга.





Он вспомнил, что Стивен только что сделал фотографии для книги Мадонны "Секс", и практически заорал мне: "Боже мой, он положил начало карьере Линды Евангелисты!". Я ответила: "Послушай, ладно, расслабься, со мной сделают просто несколько снимков",

— вспоминала Теннант тот момент в эссе для Vogue.





Стелла Маккартни и Стелла Теннант

"Несколько снимков" в итоге превратились в тысячи, сделанные почти за 30 лет успешной модельной карьеры. В конце того съемочного дня Стеллу спросили, не хочет ли она принять участие в съемках кампании Versace, автором которой также должен был стать Мейзел. На следующей неделе Теннант уже позировала в компании Линды Евангелисты и Кристен Макменами (это чуть ли не единственная модель, которая в то время отвечала за эстетику панка и гранжа в моде).





Кристен Макменами, Линда Евангелиста и Стелла Теннант





Одно из фото со Стеллой в том же году попало на обложку итальянского Vogue. Параллельно бурно стала развиваться и подиумная карьера Теннант — она сразу начала принимать участие в показах крупных брендов, в том числе Chanel, Versace, Dolce & Gabbana.





Джанни Версаче и Стелла Теннант

Как и Линда Евангелиста, Стелла приобрела в индустрии моды славу настоящего хамелеона.

Ей было подвластно все, она вписывалась в любое пространство: от деревни до дворца. Она могла надеть что угодно, и в следующую минуту она могла бы выглядеть как самая шикарная женщина, которую вы когда-либо видели,

— вспоминала о ней стилист и бывшая модель Грейс Коддингтон.





Надя Ауэрман и Стелла Теннант

Грациозность и аристократические манеры в сочетании с внешним видом настоящего панка также производили неизгладимое впечатление — Стелла сразу запомнилась всем, и о ней стали писать как о главной модели текущего момента.













Стивен Мейзел полюбил ее с первого взгляда. В одночасье она стала иконой. Все произошло так быстро,

— вспоминала Сайкс.













При этом работавшие с Теннант люди вспоминали, что она отвлекалась от мира моды так же легко, как и погружалась в работу. В списке личных достижений моделинг и вовсе, кажется, занимал для Стеллы далеко не первое место. Она не оставила занятия скульптурой и даже вместе с сестрой Изабеллой основала собственную студию.

Стелла была замечательной коллегой для многих из нас на протяжении многих лет, но она никогда не была более счастливой, чем когда могла оставить съемки и показы позади и вернуться к своей любимой семье и друзьям, а также к жизни в Шотландии,

— вспоминала о модели Анна Винтур.













Стелла Теннант и Бретт Андерсон





Стелла Теннант и Кейт Мосс

В 1999 году Стелла вышла замуж за Дэвида Ласнета, фотографа и бывшего ассистента легендарного Марио Тестино. Свадьба прошла в небольшом городке Окснам в Шотландии, невеста была на свадьбе в платье Helmut Lang, тоже далеком от "типичных" подвенечных платьев, а свадебным фотографом выступил сам Тестино.





Дэвид Ласнет и Стелла Теннант в день свадьбы

В семье Дэвида и Стеллы родилось четверо детей: Марсель, Сесили, Жасмин и Айрис. Однако, как сообщили британские таблоиды, в 2020 году Теннант и Ласнет расстались.





Стелла Теннант с дочерью Жасмин

Я почти забываю, что она была моделью, это было так далеко в списке ее достижений как человека, она была таким хорошим другом, крестной матерью моему сыну, она была забавной, она была умной, она была действительно замечательным человеком,

— вспоминал о ней после смерти ее близкий друг и стилист Бэй Гарнетт.













В издании The Sun были опубликованы слова некоторых соседей Теннант, которые видели ее незадолго до смерти.

Я недавно видел ее, прогуливающуюся верхом на лошади, и мы хорошо поболтали. Она выглядела хорошо, но сказала, что очень беспокоится о влиянии ковида на моду, потому что она думала, что больше никогда не будет работать. Она сказала, что к тому времени, когда людям снова разрешат путешествовать и возобновятся показы на подиумах, она будет считаться слишком старой. Но это единственное, что производило впечатление, что она не совсем счастлива,

— отметил местный житель.

















Семья в официальном заявлении признала, что в последнее время Стелла чувствовала себя не очень хорошо: у нее были психологические проблемы.

Грустная ирония заключается в том, что ранее муж Стеллы Дэвид признавался, что именно она помогла ему преодолеть ментальные проблемы.

Стелла действительно вытащила меня из этого, даже не зная об этом. Она пришла из совершенно другого мира, имела совсем другое происхождение, чем я, и всегда она меня поддерживала. С тех пор как мы встретились, все стало лучше,

— говорил Дэвид.





















Стелла Теннант и Наталья Водянова

Среди всех моделей 90-х, пожалуй, именно Стелла осталась самой востребованной и продолжала регулярно выходить на подиум многих брендов, в то время как другие или завершили карьеру, или чаще появлялись в качестве специальных гостей на избранных показах.

Последний раз Теннант вышла на подиум на кутюрном показе Valentino в январе 2020 года.



