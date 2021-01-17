Звездный Instagram: снежные вершины, пляжные фотосессии и отголоски прошедших праздников

Вадим Карасев

По инстаграму знаменитостей можно продолжать изучать географию и климатические зоны. Пока одни покоряют снежные склоны или радуются снегопадам, другие прогуливаются под пальмами и греются на песке.

Ну а кто-то еще явно пребывает в праздничном настроении: фото на фоне новогоднего убранства и наряженных елок пока никуда не исчезли. Так что не переживайте, если не собрались с духом и еще не сняли игрушки, — звезды находятся в точно такой же ситуации!

Как прошла эта неделя у героев инстаграма, смотрим в нашей подборке.





Вера Брежнева





Светлана Лобода с дочерью





Яна Рудковская





Наталья Водянова





Регина Тодоренко и Влад Топалов





Настя Ивлеева





Кристина Асмус





Егор Крид





Дима Билан





Клава Кока





Ляйсан Утяшева и Павел Воля





Елена Темникова





Юлианна Караулова





Оксана Самойлова





Настя Каменских





Влад Соколовский и Рита Дакота





Екатерина Варнава





Сергей Лазарев





Нюша с дочерью





Елена Перминова с дочерью





Дарья Клюкина





Ника Белоцерковская





Леся Кафельникова





Татьяна Навка





Елена Крыгина





Светлана Бондарчук





Полина Киценко





Максим Матвеев и Лиза Боярская





Елена Летучая





Юлия Снигирь





Саша Новикова





Серена Уильямс с дочерью





Сиара





Тина Канделаки





Анастасия Решетова с сыном





Дженнифер Лопес





Джастин Тимберлейк





Мария Шарапова





Люк Эванс





Ким Кардашьян





Тина Кунаки





Рози Хантингтон-Уайтли





Алессандра Амбросио





Эшли Грэм





Полина Гагарина





Кайли Дженнер