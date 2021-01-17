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Звездный Instagram: снежные вершины, пляжные фотосессии и отголоски прошедших праздников

Звездный Instagram: снежные вершины, пляжные фотосессии и отголоски прошедших праздников

По инстаграму знаменитостей можно продолжать изучать географию и климатические зоны. Пока одни покоряют снежные склоны или радуются снегопадам, другие прогуливаются под пальмами и греются на песке.

Ну а кто-то еще явно пребывает в праздничном настроении: фото на фоне новогоднего убранства и наряженных елок пока никуда не исчезли. Так что не переживайте, если не собрались с духом и еще не сняли игрушки, — звезды находятся в точно такой же ситуации!

Как прошла эта неделя у героев инстаграма, смотрим в нашей подборке.


Вера Брежнева


Светлана Лобода с дочерью


Яна Рудковская


Наталья Водянова


Регина Тодоренко и Влад Топалов


Настя Ивлеева


Кристина Асмус


Егор Крид


Дима Билан


Клава Кока


Ляйсан Утяшева и Павел Воля


Елена Темникова


Юлианна Караулова


Оксана Самойлова


Настя Каменских


Влад Соколовский и Рита Дакота


Екатерина Варнава


Сергей Лазарев


Нюша с дочерью


Елена Перминова с дочерью


Дарья Клюкина


Ника Белоцерковская


Леся Кафельникова


Татьяна Навка


Елена Крыгина


Светлана Бондарчук


Полина Киценко


Максим Матвеев и Лиза Боярская


Елена Летучая


Юлия Снигирь


Саша Новикова


Серена Уильямс с дочерью


Сиара


Тина Канделаки


Анастасия Решетова с сыном


Дженнифер Лопес


Джастин Тимберлейк


Мария Шарапова


Люк Эванс


Ким Кардашьян


Тина Кунаки


Рози Хантингтон-Уайтли


Алессандра Амбросио


Эшли Грэм


Полина Гагарина


Кайли Дженнер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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