Звездный Instagram: снежные вершины, пляжные фотосессии и отголоски прошедших праздников
Сегодня, 22:50 Вадим Карасев
По инстаграму знаменитостей можно продолжать изучать географию и климатические зоны. Пока одни покоряют снежные склоны или радуются снегопадам, другие прогуливаются под пальмами и греются на песке.
Ну а кто-то еще явно пребывает в праздничном настроении: фото на фоне новогоднего убранства и наряженных елок пока никуда не исчезли. Так что не переживайте, если не собрались с духом и еще не сняли игрушки, — звезды находятся в точно такой же ситуации!
Как прошла эта неделя у героев инстаграма, смотрим в нашей подборке.
Вера Брежнева
Светлана Лобода с дочерью
Яна Рудковская
Наталья Водянова
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Настя Ивлеева
Кристина Асмус
Егор Крид
Дима Билан
Клава Кока
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Елена Темникова
Юлианна Караулова
Оксана Самойлова
Настя Каменских
Влад Соколовский и Рита Дакота
Екатерина Варнава
Сергей Лазарев
Нюша с дочерью
Елена Перминова с дочерью
Дарья Клюкина
Ника Белоцерковская
Леся Кафельникова
Татьяна Навка
Елена Крыгина
Светлана Бондарчук
Полина Киценко
Максим Матвеев и Лиза Боярская
Елена Летучая
Юлия Снигирь
Саша Новикова
Серена Уильямс с дочерью
Сиара
Тина Канделаки
Анастасия Решетова с сыном
Дженнифер Лопес
Джастин Тимберлейк
Мария Шарапова
Люк Эванс
Ким Кардашьян
Тина Кунаки
Рози Хантингтон-Уайтли
Алессандра Амбросио
Эшли Грэм
Полина Гагарина
Кайли Дженнер
По материалам: spletnik.ru