Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации

Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации

Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации

Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

«Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины», — заявил Фурар алжирской радиостанции Chaine 2.

Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.

Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты «безопасные и эффективные». По его словам, власти планируют вакцинировать до 60−70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.

Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.

Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса «Спутник V». Согласно данным Минздрава этого государства, общее число случаев Covid-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

NASA испытало двигатели для полета к Луне
NASA испытало двигатели для полета к Луне
Найден простой способ снизить артериальное давление
Найден простой способ снизить артериальное давление
CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа
CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа
Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации
Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации
Госдеп США высказался по Навальному
Госдеп США высказался по Навальному
Дни силы в феврале 2021 года
Дни силы в феврале 2021 года
В Черном море затонул российский корабль
В Черном море затонул российский корабль
«Синий понедельник» 18 января: энергетика самого депрессивного дня 2021 года
«Синий понедельник» 18 января: энергетика самого депрессивного дня
Американские бомбардировщики продложили полеты для запугивания Ирана
Американские бомбардировщики продложили полеты для запугивания Ирана
Масовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Масовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Лавров проведет пресс-конференцию 18 января
Лавров проведет пресс-конференцию 18 января
Волочкова показала свои торчащие соски, раздевшись перед иконой святой Феодоры
Волочкова показала свои торчащие соски, раздевшись перед иконой

Топ на сегодня

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Евросоюз призвал опасаться господства доллара: события ночи 17 января
Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации
Мэр Вашингтона: Мы находимся в непредсказуемой ситуации
Администрация Байдена начала переговоры с Ираном
Администрация Байдена начала переговоры с Ираном
В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»
В Рязани убита редактор издания «Рязань.Лайф»

Еще по теме

Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Создатели «Спутник V» предложили AstraZeneca объединить вакцины
Вакцина «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале 2021 года
Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса