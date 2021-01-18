Алжир ожидает поставок «Спутника V» для начала вакцинации

Лидия Мартынова

Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

«Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины», — заявил Фурар алжирской радиостанции Chaine 2.

Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.

Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты «безопасные и эффективные». По его словам, власти планируют вакцинировать до 60−70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.

Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.

Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса «Спутник V». Согласно данным Минздрава этого государства, общее число случаев Covid-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.