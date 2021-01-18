Американские бомбардировщики продложили полеты для запугивания Ирана

Влада Некрасова

Два американских стратегических бомбардировщика В-52 провели второй в 2021 году полет в районе Ближнего Востока для демонстрации потенциала сдерживания, сообщило в воскресенье, 17 января, Центральное командование Вооруженных сил США.

Полет стал пятым за два месяца. Прошлый полет состоялся 6 января.

«Краткосрочное развертывание стратегических активов является важной частью нашей оборонной политики в регионе», — приводятся в пресс-релизе слова главы командования генерала Фрэнка Маккензи.

По его словам, это «ясный и последовательный посыл в оперативной обстановке как друзьям, так и потенциальным врагам».

Третьего января Пентагон распорядился продлить пребывание в регионе авианосца «Нимиц».

Ранее сообщалось, что адресатом этих полетов является Иран. В конце декабря прошлого года телеканал CNN сообщал, что, по мнению Пентагона, данные разведслужб указывают на возможную атаку со стороны Ирана, направленную на американские силы в Ираке.

Временный поверенный в делах ИРИ при ООН Эшаг аль-Хабиб 1 января обратился с просьбой к СБ ООН и международному сообществу призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, к которым он отнес подобные полеты стратегических бомбардировщиков.