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Аналитик прогнозирует снижение курса доллара на следующей неделе

Аналитик прогнозирует снижение курса доллара на следующей неделе
В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как от метил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-1,2%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,40 до 28,06 грн (-1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,24/28,26 до 28,06/28,08 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,26/28,46 до 28,02/28,25 (-0,9%/-0,8%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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