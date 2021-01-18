Apple разрабатывает гибкий экран для новых iPhone

Алексей Вольцев

Американская компания Apple занимается разработкой гибкого экрана для новых iPhone. Прототип уже готов, но специалисты решили его усовершенствовать.Об этом сообщает издание Bloomberg.Складной экран позволит Apple создать iPhone с большим экраном в компактном корпусе. В одном из вариантов размер экрана при развороте будет аналогичен 6,7 дюймовому дисплею iPhone 12 Pro Max.Гибкий складной экран Apple будет иметь скрытые шарниры. При этом разработчики вместе с дизайнерами задумали скрыть всю электронику за дисплеем.По данным источников издания, разработка складного экрана Apple может занять несколько лет.Сейчас технологический гигант сосредоточенно работает над выпуском iPhone и iPad нового поколения.