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Арми Хаммер выступил с заявлением в связи со своим тайным аккаунтом в инстаграме, где он обсуждал наркотики и секс

Арми Хаммер выступил с заявлением в связи со своим тайным аккаунтом в инстаграме, где он обсуждал наркотики и секс

2021 год начался для 34-летнего Арми Хаммера с череды громких публичных скандалов. Сначала в сети появились скрины переписок, в которых актер якобы называл себя "100%-ным каннибалом" и фантазировал о том, как держит бьющееся сердце одной из своих партнерш в руках (подлинность этих переписок пока не доказана).

На днях же в прессу просочилась информация о наличии у Хаммера тайного аккаунта в инстаграме, где он зарегистрирован под ником el_destructo_86. Об этом заговорили, когда по сети начали расползаться скрины постов с этой страницы, в которых актер рассказывает, что ему необходимо сдать тест на наркотики, прежде чем встретиться с бывшей женой Элизабет Чэмберс и их двумя детьми, и говорит, что запрещенные вещества "веселее развода", и не только.


Фото из закрытого аккаунта Арми Хаммера: "Когда ты понял, что тесты на наркотики не показывают наличие в организме DMT".


Фото из закрытого аккаунта Арми Хаммера: "Развод — это весело. Не так весело, как наркотики, но все равно".

По-настоящему скандальным стал ролик, опубликованный на этой странице, в котором Арми проводит экскурсию по своему номеру в отеле. В какой-то момент в кадре появляется ожидающая его на кровати девушка, стоящая на четвереньках. Человек за кадром в этот момент сообщает, что собирается заняться сексом с победительницей конкурса "Мисс Каймановы острова".


Видео вызвало большой скандал в прессе: на него отреагировали даже организаторы того самого конкурса красоты. В сложившейся ситуации Арми выступил с официальным заявлением: в разговоре с изданием Cayman Compass он признался, что в шутку назвал ту девушку на видео "Мисс Каймановы острова", тем самым подтвердив подлинность своего тайного аккаунта в инстаграме.


Арми Хаммер

Я хотел бы уточнить, что девушка на видео, которое было украдено из моего личного аккаунта в инстаграме, не носит звания "Мисс Каймановы острова". Я искренне сожалею о путанице, которую вызвала моя глупая попытка пошутить. Я приношу извинения победительнице конкурса "Мисс Каймановы острова", с которой я не знаком, и организаторам конкурса красоты. У меня не было намерения намекать в своем ролике, что та девушка действительно и есть победительница конкурса,

— пояснил актер.

Напомним, что ранее Арми Хаммер назвал недавние слитые БДСМ-переписки бредом, а их появление в сети — "злобными и ложными онлайн-атаками" на него. В сложившейся враждебной обстановке актер принял решение отказаться от съемок в новом фильме с Дженнифер Лопес. Актер убежден, что сейчас не лучший момент покидать страну и оставлять своих маленьких детей на несколько месяцев (съемки фильма будут проходить в Доминиканской Республике).


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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