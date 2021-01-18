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Бурятский участковый 1,5 км нес на руках замерзшего в поле мужчину

Бурятский участковый 1,5 км нес на руках замерзшего в поле мужчину

В Бурятии участковый спас жителя местечка Недоростково Баргузинского района, который едва не замерз насмерть в поле, пишет КП.

Мужчина утром поехал в райцентр за продуктами, домой возвращался на попутке и вышел на развилке в 7 км от дома. В пути он позвонил жене и сообщил, что почти добрался до дома. Пока он шел по бездорожью, начало темнеть, разыгралась метель, резко похолодало. Мужчина сбился с пути, телефон сел. Он решился остановиться и развести костер, чтобы согреться.

Жена, не сумев дозвониться мужу, забеспокоилась и пошла ему навстречу. Спустя несколько часов она набрела на его костер, к тому моменту супруг настолько замерз, что не мог самостоятельно ходить. Спасти его сама она не могла и, отогрев телефон, позвонила в полицию.

На помощь пришел участковый Александр Агафонов. Он не рискнул пробираться по заснеженному бездорожью на машине, бросил ее и пошел искать пострадавших пешком. На поиски ушло несколько часов, отыскать семейную пару помог их костер. Оценив ситуацию, полицейский решил выносить мужчину на руках.

"Другого выхода не было, пострадавший нуждался в срочной госпитализации", - вспоминает сам Агафонов.

Участковый предупредил экстренные службы, водрузил на себя окоченевшего мужчину и около полутора километров нес его на себе к дороге, где передал спасателям. Те доставили пострадавшего в больницу.

"У него были признаки обморожения рук и ног. К счастью, состояние оказалось не очень серьезным, на следующий день мужчину отпустили домой", - уточнили в полиции.

Начальство пообещало наградить Агафонова за проявленный профессионализм и решительность.

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По материалам: uposters.ru

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