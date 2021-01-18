Бывший муж Бузовой захотел стать политиком

Вадим Карасев

Футболист Дмитрий Тарасов, выступавший за "Локомотив" и "Рубин", изъявил желание начать политическую карьеру, сообщает "Чемпионат".

При этом спортсмен отметил, что пока не готов стать политиком, поскольку слабо разбирается в этой сфере.

"Сейчас об этом не думаю, но я не против. Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым: ни бе, ни ме, не понимать ничего", — сказал Тарасов.

Цель Тарасова в политике — помогать людям.

Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов.

Ранее продавец архива личных фото Ольги Бузовой рассказал, откуда получил материалы. По его словам, бывший супруг певицы Дмитрий Тарасов попросил домработницу выбросить семейный фотоальбом.

Ruposters писал о планах капитана сборной Артема Дзюбы стать политиком. Многие отнеслись к этому с юмором, в частности, спортивный журналист Дмитрий Губерниев посоветовал футболисту сразу идти в президенты.