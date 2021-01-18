Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 95 миллионов

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Более 95 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, 18 января передает ТАСС.

В настоящее время коронавирус выявили у 95 003 533 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Соединенных Штатах Америки - более 23,9 миллиона.

Всего от коронавирус в мире скончались более двух миллионов человек, а выздоровели — более 52,2 миллиона.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», с 18 января в российских регионах начинается массовая вакцинация от коронавируса. Граждане смогут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин - «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, организовать вакцинацию от коронавируса нужно так, чтобы к осени в стране был сформирован коллективный иммунитет.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. В стране также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов.