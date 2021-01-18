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CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа

CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа
Телеканал CNN составил список из 15 случаев, когда действующий президент США "врал гражданам". В нем упомянуты случаи, произошедшие за все четыре года правления главы государства.
Первую же ложь журналисты отметили сразу после вступления Трампа в должность.

"На церемонии инаугурации во время выступления нового президента пошел дождь. Чуть позже Трамп скажет, что дождь начался когда он уже закончил говорить", - пишет аналитик CNN Дэниэл Дэйл.

Самой опасной ложью президента названы его заявления о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране находится под контролем.

"В марте 2020 года во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что несмотря на заразность коронавируса, он находится под полным контролем властей. Эти слова уже тогда расходились с оценками пандемии со стороны экспертов из области здравоохранения", - говорится в сообщении.
Также аналитик вспомнил о словах американского президента в 2019 году об опасности для штата Алабама от урагана Дориан. Отмечается, что после заявления президента, метеослужба опровергла его слова, однако "президент не захотел признавать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов".

Самой нелепым случаем CNN называет случай, когда Трамп заявил о якобы поступившего ему звонке от главы Национального движения скаутов в 2017 году, в котором тот называл обращение Трампа к бойскаутам "величайшей речью". Как утверждает СМИ, позже выяснилось, что такого разговора у Дональда Трампа никогда не было и он "придумал эту ситуацию".

В списке случаев, которые по данным CNN подтверждают факты вранья Трампа американцам, также находятся искажение цитаты 2013 года конгрессмена от демократов Ильхама Омара. Журналист считает. что Трамп пошел на это с целью доказать, что конгрессмен поддерживает террористов из Аль-Каиды.

Также американский телеканал указал на неточные заявления президента о торговле с Китаем; заявления о том, что именно Трамп помог добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она, как уточняет CNN, была одобрена еще Бараком Обамой, и другие моменты.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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