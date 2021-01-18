CNN собрал 15 фактов вранья Дональда Трампа

Анастасия Иванова

Телеканал CNN составил список из 15 случаев, когда действующий президент США "врал гражданам". В нем упомянуты случаи, произошедшие за все четыре года правления главы государства.Первую же ложь журналисты отметили сразу после вступления Трампа в должность."На церемонии инаугурации во время выступления нового президента пошел дождь. Чуть позже Трамп скажет, что дождь начался когда он уже закончил говорить", - пишет аналитик CNN Дэниэл Дэйл.Самой опасной ложью президента названы его заявления о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране находится под контролем."В марте 2020 года во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что несмотря на заразность коронавируса, он находится под полным контролем властей. Эти слова уже тогда расходились с оценками пандемии со стороны экспертов из области здравоохранения", - говорится в сообщении.Также аналитик вспомнил о словах американского президента в 2019 году об опасности для штата Алабама от урагана Дориан. Отмечается, что после заявления президента, метеослужба опровергла его слова, однако "президент не захотел признавать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов".Самой нелепым случаем CNN называет случай, когда Трамп заявил о якобы поступившего ему звонке от главы Национального движения скаутов в 2017 году, в котором тот называл обращение Трампа к бойскаутам "величайшей речью". Как утверждает СМИ, позже выяснилось, что такого разговора у Дональда Трампа никогда не было и он "придумал эту ситуацию".В списке случаев, которые по данным CNN подтверждают факты вранья Трампа американцам, также находятся искажение цитаты 2013 года конгрессмена от демократов Ильхама Омара. Журналист считает. что Трамп пошел на это с целью доказать, что конгрессмен поддерживает террористов из Аль-Каиды.Также американский телеканал указал на неточные заявления президента о торговле с Китаем; заявления о том, что именно Трамп помог добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она, как уточняет CNN, была одобрена еще Бараком Обамой, и другие моменты.