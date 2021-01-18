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Денежный ритуал «Волшебная девятка»: симороним на богатство

Денежный ритуал «Волшебная девятка»: симороним на богатство

Симоронские ритуалы отличаются простотой, но при этом прекрасно справляются с привлечением в жизнь необходимых благ. Привлечь в жизнь деньги поможет эффективный ритуал «Волшебная девятка».


Осуществить заветные мечты может каждый, кто поверит в себя и перестанет искать причины, по которым не может осуществить то или иное желание. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться простыми и позитивными симоронскими ритуалами, которые помогут вернуть уверенность и приблизят к счастливой жизни.

Как работает симоронский ритуал

Суть любого симоронского ритуала — в умении загадать желание, а потом просто забыть его, отпустив ситуацию, а не вспоминать о загаданном каждый день. Озвучивать желание нужно на подъеме, когда настроение прекрасное и хочется идти вперед, покоряя новые вершины. В этот момент сознание программируется на успех, который неизбежно настигнет в тот момент, когда его совсем не ждешь. Любое желание станет реальностью, если подойти к процессу с юмором, настроиться на позитив и не давать ни единого шанса грустным мыслям поселиться в сознании.

Денежный симоронский ритуал

Для того, чтобы деньги стали поступать регулярно, нужно сделать одну простую вещь: озвучить суммы необходимых покупок. Когда цель ясна, проще найти способы осуществить давние мечты. После того, как четкие цифры озвучены, а образы тех вещей, которые нужны, представлены, делают следующий шаг: на левом запястье рисуют цифру девять, а под ней знак бесконечности. После этого проговаривают:


«Симороню, ворожу, бесконечные деньги в жизнь привожу. С волшебной девяткой все в жизни пойдет гладко».

Знаки с руки после ритуала можно смыть и нарисовать их на листке бумаги, который стоит положить в укромное место. Туда же можно положить фото или изображение тех вещей, на которые нужны деньги, а также любую купюру или монету. Такой «схрон» будет притягивать в жизнь желаемые события и поможет быстро заработать, найти или выиграть нужную сумму.

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По материалам: dailyhoro.ru

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