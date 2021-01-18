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Для торговых точек предлагают гарантии при смене адреса

Для торговых точек предлагают гарантии при смене адреса

Принцип «меняется место — сохраняется бизнес» для нестационарных и мобильных торговых объектов могут закрепить на законодательном уровне. Правительственный законопроект, который даст предпринимателям такую возможность, планируется рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

«Принятие законопроекта будет способствовать развитию предпринимательства в сфере торговли, обеспечению дополнительных каналов сбыта продукции малых и средних товаропроизводителей, в том числе производителей сельскохозяйственной продукции, и обеспечению населения услугами торговли шаговой доступности», — рассчитывают в кабмине.

Поправки должны быть внесены в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

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Предпринимателям гарантируют предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. Также установят минимальный срок действия договора в пять лет на размещение нестационарного торгового объекта.

Кроме того, мобильные торговые объекты, в том числе автомагазины и автолавки, выделят в отдельную категорию, поскольку у развозной торговли есть ряд особенностей, отличающих её от других форматов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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