Дни силы в феврале 2021 года

Вадим Карасев

Дни силы — это самые благоприятные дни февраля. Ознакомьтесь с ними, чтобы знать, в какое время февраля стоит заниматься теми или иными делами. Астрологи отмечают, что в дни силы большинству людей будет сопутствовать удача.

Невозможно было бы составить полную картину без самых опасных дней февраля. О них тоже лучше знать заранее. Возьмите на вооружение информацию о том, когда вам стоит быть осторожнее, потому что в неблагоприятные дни вы можете потерять все то, что смогли получить или заработать в дни, о которых пойдет речь далее.

1 февраля — Венера входит в Знак Водолея

Первый день февраля подарит нам много позитива и созидательной энергии. Причина этому проста: Венера избавится от гнета Козерога. Стихия Земли абсолютно не сочетается с силой данной планеты. 1 числа все изменится в лучшую сторону. Это произойдет из-за перехода Венеры в Знак Водолея. Жить станет легче, мысли очистятся от страхов и переживаний. Все то плохое, о чем вы думали последние несколько недель, уйдет из вашей жизни. Мир станет лучше. В последующие дни тоже будет ощущаться эта легкость, но уже не так сильно, как 1 февраля.

2 февраля — зеркальная дата

В феврале будет целых две зеркальные даты. Первой будет 02.02, когда в силу вступит правление Двойки. Это идеальный день для работы, для пребывания в уединении и для творческого взлета. Большие успехи ждут людей, занятых в креативной сфере. Все, кому необходимо мыслить нестандартно, смогут гораздо быстрее прийти к правильному решению. В этот вторник эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не сидеть без дела. Можно смело заниматься домашними делами, ремонтом.

12 февраля — главная зеркальная дата года

12.02.2021 — это полная зеркальная дата, поэтому 12 февраля ожидается самый благоприятный день года. Можно ждать чудес, приятных жизненных изменений и большой удачи во всех сферах. Она может прийти внезапно. Эксперты отмечают, что это прекрасный день для покупок и для осуществления задуманного. Не нужно оставаться в зоне комфорта и ждать, когда что-то поменяется само по себе. Действуйте и не бойтесь совершать ошибки. Все хорошие поступки вернутся к вам большой удачей, причем почти сразу.

21 февраля — начало самого благоприятного периода в году

21 февраля от ретроградности избавится Меркурий. Согласно астрологическим прогнозам, с 21 февраля по 27 апреля ни одна из планет не будет двигаться в обратном направлении. Это значит, что в это время ожидается расцвет позитивной энергетики. Все свои самые амбициозные планы лучше воплощать в жизнь именно в данный промежуток времени. Что касается 21 февраля, то в этот день можно начинать двигаться к мечте. Меркурий перестанет блокировать финансовые потоки, поэтому стоит ожидать неожиданную прибыль, интересные деловые предложения. Также 21 число будет благоприятным днем для начала обучения, поездок и путешествий.

25 февраля — Венера входит в Знак Рыб

Снова Венера поменяет свой Знак. В Знаке Рыб она чувствует себя так же прекрасно, как и в Водолее, но воздействие планеты в этом Знаке на людей будет немного другим. 25 февраля станет самым романтичным днем, в который можно смело назначать свидания, признаваться в любви, знакомиться с новыми людьми. Астрологи настоятельно советуют 25 числа не оставаться в уединении. Встретьтесь с друзьями, соберите у себя дома гостей, развлекитесь как следует. Ваши энергетические запасы от этого значительно увеличатся. Многим людям удастся избавиться от скупости и неуступчивости.