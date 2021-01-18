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Джастин Тимберлейк подтвердил, что они с Джессикой Бил стали родителями во второй раз

Джастин Тимберлейк подтвердил, что они с Джессикой Бил стали родителями во второй раз

Этим летом появились новости, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями. Однако сами супруги эти сообщения не комментировали и не подтверждали. Но вчера 39-летний музыкант во время своего онлайн-выступления на шоу Эллен Дедженерес наконец рассказал о сыне и рассекретил его имя.

Его зовут Финес. Он потрясающий и такой милый. Никто не спит. Но мы в восторге и очень счастливы,

— сказал он.

Когда телеведущая спросила его, каково это — быть родителями двоих детей и есть ли отличие от воспитания одного ребенка, Джастин пошутил:

Мы больше не видим друг друга. Это очень весело. Я думаю, здесь нужно следовать поговорке "Переходи от защиты к разговору начистоту очень быстро". Это здорово. Сайлас очень взволнован,

— отметил Тимберлейк.


Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Других подробностей появления малыша на свет Тимберлейк не назвал. Однако, судя по всему, пара к помощи суррогатной матери не обращалась — рожала 38-летняя Бил сама. Как оказалась, Дедженерес была в курсе того, что супруги готовятся к пополнению в семье. Вчера она вспомнила, как узнала о беременности Джессики.

По-моему, мы общались с тобой по Face Time, и ты спросил, хочу ли я узнать секрет. А потом вошла Джессика, ты положил руку ей на живот и сказал: "У меня будет еще один ребенок!",

— поделилась она.

Скрыть беременность Бил удалось легко — из-за пандемии и самоизоляции пара на публике не появлялась и, похоже, большую часть времени проводила у себя дома.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже восемь лет. Их первенцу Сайласу в этом году исполнится шесть лет.


Джастин Тимберлейк с сыном Сайласом
Джессика Бил с сыном Сайласом
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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