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Фермерам хотят разрешить строить дома на их участках

Фермерам хотят разрешить строить дома на их участках

Процесс оформления прав на земельные участки разных категорий может быть унифицирован, а на фермерских участках разрешат строить жильё. Правительственные поправки в Земельный кодекс планируется рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Вид разрешённого использования — одна из важнейших характеристик земельного участка, которая определяет его правовой режим, стоимость, возможность оборота и застройки. В кабмине отмечают, что до сих пор отсутствует порядок определения видов разрешённого использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или не применяются. Это земли лесного фонда, сельскохозяйственные угодья, земельные участки для недропользования и под линейными объектами.

Предлагается дополнить Земельный кодекс главой, которая предусматривает порядок установления видов разрешённого использования земельных участков. Виды разрешённого использования земельных участков будут устанавливаться устанавливать соответствующими регламентами использования территорий: либо градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, если речь идёт о землях лесного фонда, либо положением об особо охраняемой природной территории.

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Кроме того, предусматривается возможность строительства жилого дома на земельном участке, который предоставлен крестьянскому (фермерскому) хозяйству. Чтобы не было злоупотребления этим правом, предлагается установить ряд ограничений по параметрам такого жилого дома, запретить образование земельного участка под ним и его перепродажу.

В Правительстве надеются, что принятие закона позволит сократить количество споров, которые возникают при определении видов разрешённого использования земельных участков, будет способствовать вовлечению земель в оборот и снимет излишние административные барьеры.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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