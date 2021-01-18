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Госдеп США высказался по Навальному

Госдеп США высказался по Навальному

Госдепартамент США призывает отпустить задержанного в РФ блогера Алексея Навального, следует из заявления американского госсекретаря Майка Помпео. Ранее МИД РФ в связи с комментариями из-за рубежа по ситуации вокруг Навального уже призвал иностранных политиков уважать международное право и заниматься проблемами своих стран.

Находящийся в розыске Навальный в воскресенье вернулся в Россию из Германии, он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.

«Соединенные Штаты решительно осуждают решение России задержать Алексея Навального. С большой озабоченностью мы отмечаем, что его задержание — последнее (из событий) в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также и независимые голоса, критикующие российские власти. Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения» — говорится в заявлении.

Там также содержится призыв к правительству РФ обеспечить равные возможности для всех политических партий и претендентов в избирательном процессе.

Навального ранее призвали освободить Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить советником по безопасности, глава Евросовета Шарль Мишель, главы МИД нескольких европейских стран. Премьер Польши Матеуш Моравецкий также потребовал от ЕС отреагировать на задержание Навального. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности пригласить Навального в ЕП, а глава МИД Чехии заявил, что намерен поднять на Совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания блогера.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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