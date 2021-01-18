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Иосиф Пригожин: «Евровидение» - колхозный конкурс

Иосиф Пригожин: «Евровидение» - колхозный конкурс

По словам известного продюсера Иосифа Пригожина, музыкальный конкурс «Евровидение», перестал выполнять свою функцию и ценность для общества уже не представляет. Сейчас он фактически просто превратился в бизнес-предприятие. 
 
Недавно стало известно, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки этот ежегодных конкурс все же будет проведен в Нидерландах.
 
Как считает Пригожин, сейчас этот конкурс для большинства людей интереса не только не представляет, но многие даже и не знают про него. Новое поколение уже живет совершенно другими принципами, а «Евровидение» свое уже отжило. 
 
«Это просто какой-то бред. Мы обсуждаем этот колхозный конкурс словно Grammy. Что дало Евровидение за те 20 лет, что его показывают по телевидению? Рейтинги телеканалу. Все. А что это дало обществу? Новых героев, звезд? Что произошло со времен Селин Дион и ABBA, что?» — приводит ФАН слова Пригожина.
 
Раньше, по его мнению, в конкурсе была идеология, музыканты своим творчеством что-то передавали. Сейчас же это просто конкурс фриков. 
 
В итоге Пригожин предложил создать в нашей стране свой собственный конкурс и уже сюда и приглашать иностранных исполнителей и гостей. 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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