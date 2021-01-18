Иосиф Пригожин: «Евровидение» - колхозный конкурс

Анастасия Иванова

Недавно стало известно, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки этот ежегодных конкурс все же будет проведен в Нидерландах.Как считает Пригожин, сейчас этот конкурс для большинства людей интереса не только не представляет, но многие даже и не знают про него. Новое поколение уже живет совершенно другими принципами, а «Евровидение» свое уже отжило.«Это просто какой-то бред. Мы обсуждаем этот колхозный конкурс словно Grammy. Что дало Евровидение за те 20 лет, что его показывают по телевидению? Рейтинги телеканалу. Все. А что это дало обществу? Новых героев, звезд? Что произошло со времен Селин Дион и ABBA, что?» — приводит ФАН слова Пригожина.Раньше, по его мнению, в конкурсе была идеология, музыканты своим творчеством что-то передавали. Сейчас же это просто конкурс фриков.В итоге Пригожин предложил создать в нашей стране свой собственный конкурс и уже сюда и приглашать иностранных исполнителей и гостей.