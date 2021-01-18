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Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного потока — 2»

Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного потока — 2»

Экологические группы активистов Германии приостановили своей жалобой действие разрешения немецкого регулятора на достройку «Северного потока — 2» в водах страны. Работы на немецком участке планируются лишь после достройки датского — весной.

Немецкие экологические группы «Союз по сохранению природы и биоразнообразия» (NABU) и Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) апелляцию на решение регулятора разрешить достроить «Северный поток — 2» в немецких водах в январе—мае этого года.

В NABU сообщили, что зарегистрировали документ в федеральном ведомстве, что означает временную приостановку действия разрешения. Как уточняет агентство Reuters, в BSH подтвердили это. На момент подготовки материала Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии не ответило на запрос ИА Newstes .

О том, что экологические активисты подадут жалобу они заявили через сайт Deutsche Umwelthilfe в день, когда Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии сообщило о выдаче разрешения, 15 января. Тогда регулятор сообщил, что разрешает до мая уложить чуть более 30 километров по двум ниткам газопровода — 16,5 и 13,9 километра. Регулятор, правда, обязал оператора уложиться в 30 дней с перерывом между достройкой каждой нитки на две недели. В BSH уточнили, что существенное воздействие работ на соседний птичий заказник не предвидится. Датское энергетическое агентство сообщало РИА Новости, что в Германии работы по достройке проекта планируются на весну, когда закончат датский участок.

«Продолжение строительства трубопровода в середине зимы представляет собой нарушение зимнего гнездования перелетных птиц в одном из самых важных для них районов в Балтийском море. Мы немедленно обжалуем это решение и будем принимать меры для того, чтобы остановить дальнейшее строительство газопровода „Северный поток-2“ в исключительной экономической зоне Германии», — заявлял управляющий директор Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер.

Ранее эта экологическая группа раскритиковала создание правительством федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания «Фонда по климату и охране окружающей среды». Одной из его целей является достройка «Северного потока — 2», а суть идеи заключается в том, чтобы через правительственный фонд, который не подпадает под санкции США, с «Северным потоком — 2» работали европейские компании.

Попытка Deutsche Umwelthilfe оспорить строительство «Северного потока — 2» — не первая. Еще в марте прошлого года Институт народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина сделал новое заключение об экологичности «Северного потока — 2», и автор Корнелия Цим предположила, что выбросы метана при добыче газа в Европе и России выше, чем указал исполнитель проекта в экологической экспертизе. Это стало поводом DUH выступить с требованием остановить строительство газопровода.

В Горной инспекции Штральзунда тогда заявили, что не видят причин для пересмотра своего решения.

«Мы не видим никаких оснований для пересмотра выданных ранее разрешений по запросу Немецкого общества защиты прав потребителей в области экологии», — сообщили в инспекции изданию WirtschaftsWoche.

Там объяснили, что газопровод «Северный поток — 2» и построенная недавно в России инфраструктура для подключения новых месторождений на севере Сибири являются самыми современными и экологически безвредными сооружениями для производства и транспортировки природного газа.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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