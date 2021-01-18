Юрист указал на несоответствие западного статуса Навального его реальному положению

Вадим Карасев

Образ Алексея Навального, который Запад пытается навязать россиянам, совершенно не соответствует реальному уровню его поддержки в стране, считает Илья Ремесло.

В комментарии для Ruposters юрист указал, что оппозиция в России зря смеется на тему признания отдельных лиц иностранными агентами – поддержка Навального другими государствами настолько очевидна, что нет сомнений в наличии единой мощной акции с применением блогера в качестве главного действующего лица.

"Очевидно, что статус Навального не соответствует такому уровню поддержки – у него не своей партии, представительства в парламенте, высокого рейтинга", – полагает собеседник издания.

В сложившейся ситуации несложно понять, что Навальный стал марионеткой и одновременно центром затянувшейся антироссийской провокации. Ремесло отмечает, что оппозиция последовательно игнорирует попытки иностранных государств повлиять на решения судов в стране.

У наших оппозиционеров принято смеяться и шутить на тему "а иностранный агент все равно ты", как будто власти выдумывают иностранную поддержку оппозиции. Но тему поддержки Навального враждебными России иностранными организациями оппозиционеры упорно игнорируют - потому что тут "нечем крыть", ведь Навального поддерживают, но и давят на Россию вопреки международному праву, пытаются диктовать решения российским судам.

Алексей Навального 18 января арестовали на 30 дней. Причиной тому послужило нарушение им правил отбывания условного срока.

Напомним, в конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", — сообщается на сайте УФСИН России по городу Москве.