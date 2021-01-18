Юрист указал на несоответствие западного статуса Навального его реальному положению
Образ Алексея Навального, который Запад пытается навязать россиянам, совершенно не соответствует реальному уровню его поддержки в стране, считает Илья Ремесло.
В комментарии для Ruposters юрист указал, что оппозиция в России зря смеется на тему признания отдельных лиц иностранными агентами – поддержка Навального другими государствами настолько очевидна, что нет сомнений в наличии единой мощной акции с применением блогера в качестве главного действующего лица.
"Очевидно, что статус Навального не соответствует такому уровню поддержки – у него не своей партии, представительства в парламенте, высокого рейтинга", – полагает собеседник издания.
В сложившейся ситуации несложно понять, что Навальный стал марионеткой и одновременно центром затянувшейся антироссийской провокации. Ремесло отмечает, что оппозиция последовательно игнорирует попытки иностранных государств повлиять на решения судов в стране.
Алексей Навального 18 января арестовали на 30 дней. Причиной тому послужило нарушение им правил отбывания условного срока.
Напомним, в конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.
"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", — сообщается на сайте УФСИН России по городу Москве.