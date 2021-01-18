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Юрист указал на несоответствие западного статуса Навального его реальному положению

Юрист указал на несоответствие западного статуса Навального его реальному положению

Образ Алексея Навального, который Запад пытается навязать россиянам, совершенно не соответствует реальному уровню его поддержки в стране, считает Илья Ремесло.

В комментарии для Ruposters юрист указал, что оппозиция в России зря смеется на тему признания отдельных лиц иностранными агентами – поддержка Навального другими государствами настолько очевидна, что нет сомнений в наличии единой мощной акции с применением блогера в качестве главного действующего лица.

"Очевидно, что статус Навального не соответствует такому уровню поддержки – у него не своей партии, представительства в парламенте, высокого рейтинга", – полагает собеседник издания.

В сложившейся ситуации несложно понять, что Навальный стал марионеткой и одновременно центром затянувшейся антироссийской провокации. Ремесло отмечает, что оппозиция последовательно игнорирует попытки иностранных государств повлиять на решения судов в стране.

У наших оппозиционеров принято смеяться и шутить на тему "а иностранный агент все равно ты", как будто власти выдумывают иностранную поддержку оппозиции. Но тему поддержки Навального враждебными России иностранными организациями оппозиционеры упорно игнорируют - потому что тут "нечем крыть", ведь Навального поддерживают, но и давят на Россию вопреки международному праву, пытаются диктовать решения российским судам.

Алексей Навального 18 января арестовали на 30 дней. Причиной тому послужило нарушение им правил отбывания условного срока.

Напомним, в конце декабря ФСИН объявила Навального в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", — сообщается на сайте УФСИН России по городу Москве.

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По материалам: uposters.ru

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