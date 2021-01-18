Как сажать горох весной?

Лидия Мартынова

Хотя горох относится к холодоустойчивым культурам, это вовсе не означает, что его надо высевать очень рано весной сразу же после таяния снега. Горох может без потерь пережить только кратковременное похолодание, но при низкой температуре развитие растений приостановится.

Когда весенние заморозки будут не ниже -5 градусов, можно приступать к посеву. Еще горох можно выращивать через рассаду.

Культура может дать всходы в почве температурой около +3 градусов. Однако оптимальной для роста является температура около +12 градусов. Так, в Подмосковье горох высаживают в конце апреля, начале мая. Обычно к этому времени воздух и почва достаточно прогреты.

На Юге России горох высевают уже начиная с 20 марта. В ленинградской области культуру высевают в начале мая. В Украине к посеву приступают примерно с 20 апреля. В Беларуси горох сеют с 25 апреля.

Подготовка грядки

Отлично, если грядка под горох будет находиться на небольшой возвышенности и на солнце. Корни гороха глубокие, и они попросту загниют, если близко будут проходить грунтовые воды.

При перекопке участка нужно заделать немного перегноя либо компоста, а также добавить на квадрат грядки по 20 г суперфосфата и сульфата калия. Перекапывают землю на глубину минимум 30 см. Желательно проводить работы по заморозкам, чтобы все личинки, поднятые из земли наверх, замерзли.

Перекопанный участок разравнивают и намечают рядки с интервалом 20 см для низкорослых сортов и 50 см для высокорослых.





Советы по уходу

Когда пройдет 16 дней после появления всходов, их надо взрыхлить и окучить. На грядках необходимо поставить колышки, чтобы побеги не падали на сырую землю. Между колышками желательно натянуть веревки или проволоку, чтобы подвязывать к ним плети. Очень большое значение имеет график поливов. Нельзя, чтобы верхний слой земли пересыхал.

Поливают горох при отсутствии осадков каждые два-три дня. Пока растения небольшие, междурядья обязательно взрыхляют, чтобы к корням лучше поступал кислород.

Если грядка при посеве гороха была заправлена удобрениями, подкармливать растения на протяжении вегетации не нужно – гороху хватит питательных веществ.

Уже спустя две недели после цветения можно будет собирать урожай. Стручки обрывают каждый день по мере созревания.