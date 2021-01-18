Как выбрать мангал?

Роман Иванов

Мангал – это специальное устройство, выполненное из металла и используемое для приготовления особых блюд на открытом огне или тлеющих углях. Но к выбору, казалось бы, такого нехитрого приспособления стоит подходить очень тщательно.

В данной публикации мы рассмотрим все основные нюансы, которые стоит учитывать при выборе гриля. Купить мангал можно на странице онлайн-магазина компании «ТЕНТЫ.РУ». Здесь представлен огромный выбор мангалов для использования на даче, в частном жилом доме и даже на кухне ресторана (конечно, при соблюдении всех мер пожарной безопасности).

Мангал на углях

Такое распространенное приспособление для приготовления шашлыка, как мангал на углях, очень популярно среди россиян. В отличие от стационарных моделей для гриля, переносные мангалы просты в обслуживании и эксплуатации, при этом стоят относительно дешево.

Тлеющие угли получают постепенно, сжигая небольшие куски древесного угля или сухой древесины (лучше фруктовых пород деревьев). В зависимости от того, какое блюдо вы будете готовить, мангалы оснащают дополнительным инвентарем, например, шампурами для шашлыка или сеткой для приготовления рыбы.

Высоты бортов мангала не должна быть слишком высокой, иначе количество выделяемого углями тепла не хватит для прожарки мяса. Снизу металлического ящика в обязательном порядке должны быть отверстия для притока воздуха, которыми также можно регулировать температуру жара.

Выполняют мангал из высокопрочной стали, зачастую нержавеющей. Короб для углей устанавливается на металлические ножки, способные выдержать вес всей конструкции. Если мангал используется для выезда на природу, лучше всего подбирать полностью или частично разборную модель.

Особенности угольного мангала

При выборе мангала стоит обращать внимание на следующие моменты:

Обязательное наличие специальных отверстий для подачи воздуха.

Возможность установки разной высоты положения решетки или шампуров.

Отдельный контейнер для золы, желательно из нержавеющей стали.

Наличие крышки с несколькими вентиляционными отверстиями (при необходимости).

Ручки, желательно из мало или непроводящего тепло материала.

Модульная конструкция, которую можно разбирать и собирать для транспортировки.

Больше информации о том, как выбрать хороший мангал для приготовления еды на углях и открытом огне, вы сможете найти на страницах официального сайта «ТЕНТЫ.РУ» по адресу tenti.ru.