Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового сериала Федора Бондарчука "За час до рассвета"

Вадим Карасев

Сегодня в сети был представлен первый 40-секундный тизер сериала "За час до рассвета", главные роли в котором сыграли Константин Хабенский, Андрей Бурковский, звезда сериалов "Чики" и "Водоворот" Алена Михайлова, Артур Смольянинов и многие другие. Генеральными продюсерами остросюжетной 16-серийной драмы стали Федор Бондарчук, генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн, Вячеслав Муругов и другие.





Действие нового сериала разворачивается в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев в исполнении Андрея Бурковского возвращается с фронта и поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, роль которого сыграл Хабенский, — за свой суровый нрав он получил среди коллег прозвище Сатана.





Андрей Бурковский в сериале "За час до рассвета"





Константин Хабенский в сериале "За час до рассвета"





Алена Михайлова в сериале "За час до рассвета"





Артур Смольянинов в сериале "За час до рассвета"

Едва вернувшийся к мирной жизни армеец сразу же берется за сложное дело: планирует задержать орудующую в городе преступную банду с главарем по прозвищу Клещ. Журавлев придумывает неординарный план, однако в какой-то момент понимает, что ему будет не так-то просто справиться с делом. Игра, в которую ввязался персонаж Бурковского, в итоге окажется не менее запутанной и опасной, чем война, с которой он только что вернулся.

В съемках сериала также поучаствовали Агния Дитковските, Артур Ваха, Мария Лисовая, Владимир Зайцев, Иван Агапов и многие другие. Известно, что съемки "За час до рассвета" проходили не только в столице, но и в Московской области и Твери. Сериал уже доступен для просмотра на онлайн-сервисе more.tv, а вскоре он появится и в эфире телеканала НТВ.





Константин Хабенский и Андрей Бурковский в сериале "За час до рассвета"





Алена Михайлова в сериале "За час до рассвета"





Алена Михайлова и Артур Смольянинов в сериале "За час до рассвета"





Константин Хабенский и Алена Михайлова в сериале "За час до рассвета"





Агния Дитковските в сериале "За час до рассвета"