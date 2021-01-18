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Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового сериала Федора Бондарчука "За час до рассвета"

Константин Хабенский, Алена Михайлова и другие в первом тизере нового сериала Федора Бондарчука "За час до рассвета"

Сегодня в сети был представлен первый 40-секундный тизер сериала "За час до рассвета", главные роли в котором сыграли Константин Хабенский, Андрей Бурковский, звезда сериалов "Чики" и "Водоворот" Алена Михайлова, Артур Смольянинов и многие другие. Генеральными продюсерами остросюжетной 16-серийной драмы стали Федор Бондарчук, генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн, Вячеслав Муругов и другие.


Действие нового сериала разворачивается в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев в исполнении Андрея Бурковского возвращается с фронта и поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, роль которого сыграл Хабенский, — за свой суровый нрав он получил среди коллег прозвище Сатана.


Андрей Бурковский в сериале "За час до рассвета"


Константин Хабенский в сериале "За час до рассвета"


Алена Михайлова в сериале "За час до рассвета"


Артур Смольянинов в сериале "За час до рассвета"

Едва вернувшийся к мирной жизни армеец сразу же берется за сложное дело: планирует задержать орудующую в городе преступную банду с главарем по прозвищу Клещ. Журавлев придумывает неординарный план, однако в какой-то момент понимает, что ему будет не так-то просто справиться с делом. Игра, в которую ввязался персонаж Бурковского, в итоге окажется не менее запутанной и опасной, чем война, с которой он только что вернулся.

В съемках сериала также поучаствовали Агния Дитковските, Артур Ваха, Мария Лисовая, Владимир Зайцев, Иван Агапов и многие другие. Известно, что съемки "За час до рассвета" проходили не только в столице, но и в Московской области и Твери. Сериал уже доступен для просмотра на онлайн-сервисе more.tv, а вскоре он появится и в эфире телеканала НТВ.


Константин Хабенский и Андрей Бурковский в сериале "За час до рассвета"


Алена Михайлова в сериале "За час до рассвета"


Алена Михайлова и Артур Смольянинов в сериале "За час до рассвета"


Константин Хабенский и Алена Михайлова в сериале "За час до рассвета"


Агния Дитковските в сериале "За час до рассвета"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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