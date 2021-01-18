Крещенский Сочельник 18 января 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

В православном мире к празднованию Крещения Господня готовятся заранее, и 18 января верующие соблюдают предписания церкви. В крещенский Сочельник многое под запретом, и чтобы не разгневать Небеса, стоит заранее узнать о том, какие дела лучше отложить.

В крещенский Сочельник, который в 2021 году пройдет 18 января, верующие соблюдают пост и стараются не принимать пищу до первой звезды. Эксперты сайта dailyhoro.ru в этот день рекомендуют соблюдать осторожность во всем, чтобы не разгневать высшие силы и не навлечь неприятностей на себя и членов семьи.

Что можно делать в крещенский Сочельник

Традиционно в день Сочельника молятся, чтобы обрести душевную гармонию, заручиться поддержкой Небес и попросить помощи в насущных делах. Считается, что в предпраздничный день Небеса внемлют каждому слову. Возносят молитвы и на службах, и дома перед иконостасами.

В Сочельник набирают святую воду, которой окропляют жилище, лечатся и причащаются. По поверьям вода становится святой даже в водопроводных кранах, и ее набирают для использования в течение всего года.

В этот день по традиции проводят тщательную уборку, выметая сор из углов и труднодоступных мест. Считается, что так можно избавить жилище от любого зла. После уборки многие проходят по комнатам со свечой из церкви, а также окропляют все помещения святой водой.

По поверьям в крещенский Сочельник снег набирает силу. В древности его собирали, чтобы исцелиться от недугов, снять сглазы и порчи, сохранить красоту и молодость на долгие годы.

Что нельзя делать в Сочельник 18 января

Традиционно на Сочельник избегают шумных гуляний и вечеринок. В день перед Крещением церковь рекомендует верующим прислушиваться к себе и проводить время в молитвах, чтобы встретить праздник с чистыми помыслами.

В день Сочельника нельзя употреблять спиртные напитки, а также вкушать продукты животного происхождения. Традиционно готовят сочиво, приготовленное из крупы с медом и орехами.

18 января нельзя гадать и ворожить, ведь церковь не одобряет таких занятий. Тем, кто соблюдает каноны, стоит отказаться от такого времяпровождения в пользу молитв и духовного роста.

В предпраздничный день нельзя ругаться, сквернословить и думать о плохом. Сочельник — время, когда верующие готовятся к Крещению Господню, одному из главных православных празднеств, и всеми силами избегают любого проявления гнева.