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Лавров: Патриарх Варфоломей — марионетка США, он разваливает православие

Лавров: Патриарх Варфоломей — марионетка США, он разваливает православие

Патриарх Константинопольский Варфоломей действует по приказам из США, его роль заключается в попытке похоронить влияние православия в мире. Об этом сегодня, 18 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

«Я думаю, что ящик Пандоры, который Варфоломей открыл, уже привел к расколу в Кипрской православной церкви, привел к брожениям в других православных церквях, — отметил министр. — Его миссия, судя по всему, которая ему уготована американцами — а они не скрывают, что они с ним активно работают под девизом свободы религии и вероисповедания, — это похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения действиям этого человека я просто не вижу».

Как сообщало ИА Newstes , после создания Фанаром так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Русская и Украинская православные церкви объявили, что не признают ее канонической. Накануне Рождества, комментируя церковный раскол на Украине, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей в этой истории «допустил не ошибку, а совершил преступление». Он также назвал «наказанием Божьим» для патриарха Константинопольского Варфоломея превращение христианского храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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