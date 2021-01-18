Лиза Арзамасова впервые вышла в свет с мужем Ильей Авербухом и его 16-летним сыном Мартином

Вадим Карасев

25-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух поженились в конце декабря прошлого года и теперь наслаждаются радостями тихой семейной жизни. Вчера они устроили себе воскресный поход в театр и оценили одну из постановок в Театре наций. В свет звездная пара вышла вместе с 16-летним сыном Ильи Авербуха Мартином, который появился на свет в его предыдущем браке с Ириной Лобачевой (после их развода он остался жить с отцом).

О походе в театр вместе с отцом и его молодой женой подросток рассказал в своем инстаграме. Он опубликовал в сторис видео, на котором запечатлел Илью и Лизу, внимательно следящих за происходящим на сцене.





Илья Авербух и Лиза Арзамасова

Образовываюсь,

— подписал Мартин короткий ролик, отметив в нем аккаунты Авербуха и Арзамасовой.

Ранее Илья Авербух рассказывал в своем интервью, что между его возлюбленной и сыном сложились очень хорошие и доверительные отношения. Спортсмен даже признался, что именно Лиза подвигла мальчика попробовать себя в фигурном катании:

Она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов прихода Мартина на лед.





Илья Авербух с сыном Мартином

Бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачева также положительно относится к его новой избраннице и не препятствует ее общению с Мартином. В одной из бесед с журналистами она рассказала, что Арзамасова очень нравится ее сыну, а также призналась, что сама довольна выбором Ильи.

Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, знаю ее хорошо, поэтому спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи,

— рассказала Лобачева.





Напомним, о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стало известно в июле 2020 года, когда их засняли на свидании в кафе. Вскоре фигурист и звезда "Папиных дочек" подтвердили свои отношения, а в прессе появились слухи, что на самом деле они вместе уже много лет. С того момента в СМИ не утихали разговоры о возможной помолвке Ильи и Лизы и их скорой свадьбе. В конце декабря Авербух и Арзамасова узаконили свои отношения в одном из столичных загсов, а вот от пышного торжества отказались. В своих интервью и соцсетях молодожены не устают говорить о том, как счастливы быть вместе. При этом комментарии, в которых подписчики критикуют их отношения из-за большой разницы в возрасте, стараются игнорировать.





Илья Авербух, Лиза Арзамасова и Иван Ургант