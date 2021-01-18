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Лунный день сегодня 18 января 2021 года

Лунный день сегодня 18 января 2021 года

Лунная энергетика является самой мощной среди всех ночных светил, так как Луна расположена к нам ближе всего. Чтобы узнать, каким будет ее настроение сегодня, обратитесь за помощью к нашему лунному календарю.


Начало новой недели будет достаточно непростым, но в целом позитивным. Луна в благоприятном положении, однако день может быть чрезвычайно динамичным. В этот понедельник стоит следовать советам о том, как оставаться энергичными и полными сил.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день. Луна растет в Знаке Овна. Это значит, что начать неделю с позитивной ноты будет довольно просто. Стихия Огня в совокупности с активной Луной будет идеально подходить для начала новых дел, решения важных проблем.

Магнитные бури 18 января: сегодня ожидается возмущение магнитосферы. Скорее всего, оно не перерастет в бурю, но проблем все равно доставит.

Что принесет удачу сегодня


покупки;
работа;
физическая активность;
знакомства и общение;
домашние дела;
своевременный отдых.

Что отпугнет успех в этот день


лень;
агрессия;
измены.

Домашние дела по лунному календарю

7 лунный день — вполне подходящее время для домашних дел. Это хороший день для наведения порядка и улучшения энергетики дома. Лучше всего это сделать, избавившись от материального хлама. Наведите порядок в одежде — беспощадно выбрасывайте всё, чем вы не пользовались долгое время и не планируете пользоваться вовсе. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что день подходит для переезда и ремонта.

Что надеть в этот понедельник

Всем людям сегодня нужны будут силы и энергия. Именно поэтому стоит надевать одежду желтого, бирюзового и голубого цвета. Зеленый оттенок будет очень полезным, но только в сочетании с черным.


Самые лучшие украшения сегодня — платиновые. Данный металл дарит человеку заряд творческой энергии. Можно надеть и золото, но из-за сильной энергии стихии Огня лучше не использовать слишком много этого металла. Отличными камнями-помощниками станут берилл, коралл и оникс.

Любовь и отношения 18 января

Хороший день для любого вида общения, живого или в интернете. Уделите время родственникам, коллегам, второй половинке и друзьям. Сегодня люди настроены решительно, поэтому новые знакомства могут быстро приводить к ожидаемым результатам. День удачен для начала новых отношений.


Не обойдется и без проблем. Речь идет об искушениях. Может возникнуть сильное влечение к человеку противоположного пола, поэтому будет немало измен. Астрологи рекомендуют в этот день не критиковать людей, которые вам дороги. Старайтесь давать обратную связь только тогда, когда вас об этом просят.

Финансы и работа в 7 лунный день

День благоприятен для новых начинаний. Большим успехом в финансовой сфере обзаведутся решительные и целеустремленные люди. Все дела, начатые сегодня, могут стать весьма успешными. Все направленные на позитивные цели действия приносят пользу. Энергетический поток велик, используйте мощь сегодняшнего дня по максимуму.

Посвятите день важным финансовым делам, покупкам. Работа с информацией будет крайне полезной и продуктивной — можно заниматься обучением, поисками ответов на важные вопросы. Старайтесь следовать за логикой, но не забывайте и об интуиции. Она поможет вам в трудных ситуациях.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Сильная энергия Овна и растущей Луны может негативно сказаться на самочувствии. Многие в этот день погружаются в дела настолько, что забывают про отдых. Старайтесь релаксировать и периодически отдыхать, дабы не переутомляться. Лучшее лекарство от внезапно нахлынувшей апатии или агрессии — физические нагрузки. Займитесь спортом или генеральной уборкой. Старайтесь не бездельничать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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