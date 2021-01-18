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Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 года

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 года

Окрашивание волос — рутинная процедура, однако проводить ее лучше в благоприятные для этого дни. Так получится не только сохранить сильные и крепкие волосы, но и привлечь в жизнь необходимые перемены.


Самый короткий месяц в году — время для подготовки к весенним теплым денькам. В конце зимы часто не хватает позитивных моментов, и исправить ситуацию поможет смена имиджа. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы выбрать самые благоприятные дни для окрашивания волос.

1 февраля: первый день февраля убывающая Луна проведет в созвездии Девы. Улучшить эмоциональный фон и справиться с хандрой поможет окрашивание в светлые оттенки. Эти сутки благоприятны и для ухода за локонами.

2, 3 февраля: стареющая Луна перемещается в Знак Весов, и окрашивание волос астрологи рекомендуют приурочить ко 2 числу. В этот день темные оттенки помогут справиться с финансовыми трудностями. 3 февраля окрашивание волос может не оправдать надежд и стать причиной дурного настроения.

4, 5 февраля: эти дни ночное светило проведет в Знаке Скорпиона. Красить волосы 4 числа — к перепадам настроения и ломкости локонов. 5 февраля будет благоприятным днем для смены цвета волос. В это время красить локоны лучше всего натуральными красителями в темные тона — так получится привлечь в жизнь нужных людей.

6, 7 февраля: Луна в Стрельце — неоднозначное время, и если 6 числа окрашивание волос поможет привлечь в жизнь позитивные перемены, то смена имиджа 7 февраля будет провоцировать досадные неудачи.


8, 9 февраля: Луна продолжает убывать, и эти дни она проведет в Знаке Козерога. Окрашивание волос допустимо в оба дня. Астрологи рекомендуют выбирать первую половину дня для окрашивания, чтобы не упустить свою удачу и привлечь денежное благополучие.

10, 11 февраля: 11 февраля наступит Новолуние в Водолее, и этот день отлично подходит для смены оттенка волос. Благодаря окрашиванию получится остаться невидимыми для неудач и противников. Красить волосы 10 числа — к убыткам.

12, 13 и 14 февраля: Луна начинает свой рост в созвездии Рыб, и это время не подходит для смены цвета волос. Окрашивание может не только стать причиной дурного настроения, но и спровоцировать появление перхоти, а также ломкости и сечения кончиков волос.

15, 16 февраля: два дня Луна проведет в Овне, и энергетика созвездия может как помочь, так и спровоцировать неприятности. 15 февраля смена оттенка на более темный убережет от импульсивности, а вот 16 февраля окрашивание, напротив, будет провоцировать на агрессию.

17, 18 и 19 февраля: ночное светило набирает силы, и эти дни оно проведет в Тельце. Красить волосы астрологи рекомендуют 18 и 19 февраля, чтобы привлечь энергетику прибыли. Красить волосы 17 февраля — к убыткам и досадным промахам.

20, 21 февраля: рост Луны продолжается. В эти дни она будет в созвездии Близнецов. Красить волосы 20 числа — к решению трудных задач. 21 февраля новый оттенок может отпугнуть удачу и стать причиной конфликтов в семье.


22, 23 и 24 февраля: растущая Луна проведет в Знаке Рака три дня, но окрашивать локоны астрологи рекомендуют только 24 числа. Этот день будет максимально положительным по энергетике. Остальные дни не подходят для смены цвета волос из-за возможности травмировать локоны и привлечь неурядицы.

25, 26 февраля: рост Луны во Льве — благоприятное время для похода к стилисту. Окрашивание волос поможет утвердиться в обществе, решить сложные вопросы и найти способ привлечения финансовой независимости.

27, 28 февраля: Полнолуние в Деве пройдет 27 числа, и в это время красить волосы — к проблемам со здоровьем и к неудачам. 28 февраля окрашивание волос в рыжие оттенки поможет в общении с коллегами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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