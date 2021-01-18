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Масовая вакцинация от коронавируса начинается в России

Масовая вакцинация от коронавируса начинается в России

В России начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

В декабре 2020 года в России запустили масштабную кампанию, позволившую определенным категории граждан сделать прививку. Приоритет в вакцинации от Covid-19 отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям, страдающих от хронических заболеваний (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирения).

Ранее президент Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая кампания по прививкам. Она отметила, что в стране официально зарегистрированы две вакцины.

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики Covid-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, ее важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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