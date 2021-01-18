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МИД Чехии из-за Навального предложил расширить санкции против России

МИД Чехии из-за Навального предложил расширить санкции против России

На совете министров иностранных дел ЕС необходимо обсудить вопрос о санкциях против России после задержания блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Глава чешского внешнеполитического ведомства назвал задержание Навального политически мотивированным.

«Он был арестован за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли. Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека… Я буду стремиться, чтобы этому было уделено внимание на ближайшем заседании глав МИД ЕС. Я поддерживаю Навального. Предложу дискуссию о возможных санкциях», — написал Петршичек в Twitter.

Напомним, находящийся в розыске Навальный в воскресенье прилетел из Германии в Россию. Согласно российскому законодательству он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального должен определить суд, до решения которого он будет находиться под стражей. Российский МИД в связи с ситуацией вокруг блогера призвал зарубежных политиков уважать международное право и заниматься проблемами своих стран.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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