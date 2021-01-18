МИД Чехии из-за Навального предложил расширить санкции против России
На совете министров иностранных дел ЕС необходимо обсудить вопрос о санкциях против России после задержания блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
Глава чешского внешнеполитического ведомства назвал задержание Навального политически мотивированным.
Напомним, находящийся в розыске Навальный в воскресенье прилетел из Германии в Россию. Согласно российскому законодательству он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального должен определить суд, до решения которого он будет находиться под стражей. Российский МИД в связи с ситуацией вокруг блогера призвал зарубежных политиков уважать международное право и заниматься проблемами своих стран.