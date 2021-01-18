Мосийчук: Нам должно быть наплевать на врага Украины Навального

Анастасия Иванова

«Мне наплевать на задержание в Москве Алексея Навального. И другим украинцам тоже должно быть наплевать», — заявил неонацист Игорь Мосийчук, бывший замкомандира запрещенного в России полка МВД Украины «Азов» и экс- депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии.

«Посмотрел феерический спектакль со вчерашним задержанием Навального. Навальный знал, что его задержат. Знал, но полетел в Россию. Полетел, потому что знал, что задержат — но реально не посадят», — говорит Мосийчук.

По словам карателя «АТО», обстоятельства, при которых задержали прилетевшего из Германии Навального (ультиматум от телеканала «Царьград» Юлии Навальной, разворот самолета с блогером из Внуково в Шереметьево, приведение полиции в этих аэропортах в повышенную готовность, итд) — признаки того, что «Кремль накачивает рейтинг Навальному, с целью выделить его как единственного оппозиционера Владимиру Путину». «Это нужно, чтобы ручной оппозиционер Навальный канализировал на себя протестное движение в России», — говорит Мосийчук.

Нацист назвал ситуацию с Навальным «разборками кремлевских башен». Мосийчук с презрительной усмешкой вспомнил, как летом 2019 года, во время «хипстерских» беспорядков в Москве во время выборов в Мосгордуму, каратели «АТО» из нацистского полка «Айдар» назвали Навального «союзником Украины».

«Нам украинцам надо не обращать внимание на возню кремлевских башен, а делать свое дело. Если мы не будем сильными, имперец- демократ Навальный, как и имперец- диктатор Путин, считаться с нами не будет», — заключил Игорь Мосийчук. Он впрочем сочувствует задержанным в воскресенье 17 января в Москве сторонникам Навального, назвав их «наивными дурачками».

ИА Newstes напоминает, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, депутат Верховной рады от «Слуги народа», потребовала от ПАСЕ лишить полномочий российскую делегацию в ПАСЕ, из-за задержания Навального. Позиция Мосийчука по Навальному укладывается в действия неонациста по дискредитации и свержению администрации президента Украины Владимира Зеленского.