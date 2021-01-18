Музей «Родное прошлое» появится в Псковской области
Вчера, 23:50 Влада Некрасова
В Центре специального образования № 3 города Великие Луки будет открыт музей «Родное прошлое», сообщает пресс-служба Комитета по образованию Псковской области.
«Основной идеей создания музея является то, что он должен стать не просто особым учебным кабинетом, а единым развивающим пространством школы, которое объединит всех участников образовательного процесса центра и учеников других школ нашего города», – уточняется в информационном релизе.
Проект имеет также воспитательную ценность: он дает школьникам возможность приобщиться к истории и культуре региона, сформировать уважительное отношение к нравственным ценностям.
По материалам: edu.ru