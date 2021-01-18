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Музей «Родное прошлое» появится в Псковской области

Музей «Родное прошлое» появится в Псковской области

В Центре специального образования № 3 города Великие Луки будет открыт музей «Родное прошлое», сообщает пресс-служба Комитета по образованию Псковской области. 

«Основной идеей создания музея является то, что он должен стать не просто особым учебным кабинетом, а единым развивающим пространством школы, которое объединит всех участников образовательного процесса центра и учеников других школ нашего города», – уточняется в информационном релизе.

Проект имеет также воспитательную ценность: он дает школьникам возможность  приобщиться к истории и культуре региона, сформировать уважительное отношение к нравственным ценностям.

# Общество
По материалам: edu.ru

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