Музей «Родное прошлое» появится в Псковской области

Влада Некрасова

В Центре специального образования № 3 города Великие Луки будет открыт музей «Родное прошлое», сообщает пресс-служба Комитета по образованию Псковской области.

«Основной идеей создания музея является то, что он должен стать не просто особым учебным кабинетом, а единым развивающим пространством школы, которое объединит всех участников образовательного процесса центра и учеников других школ нашего города», – уточняется в информационном релизе.

Проект имеет также воспитательную ценность: он дает школьникам возможность приобщиться к истории и культуре региона, сформировать уважительное отношение к нравственным ценностям.