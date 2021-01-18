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На базе ЧГПУ открыт Ресурсный центр развития информационно-коммуникационных технологий в образовании

На базе ЧГПУ открыт Ресурсный центр развития информационно-коммуникационных технологий в образовании

На базе Чеченского государственного педагогического университета открыт Ресурсный центр развития информационно-коммуникационных технологий в образовании, сообщает пресс-служба вуза.

Тематика его занятий охватит большой пласт информационно-коммуникационных технологий, применяемых в учебно-воспитательном процессе вуза.

«Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него цифровых технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является цифровизация образования. Соответственно, современный педагог должен свободно владеть всеми средствами ИКТ, которые внедряются в учебно-воспитательный процесс. Именно с этой целью на базе ЧГПУ создан Ресурсный центр развития ИКТ в образовании», – отметил начальник управления информационных технологий Хаважи Солтымурадов.

В рамках открытия центра проведен первый тренинг, на котором студентов обучали создавать мультимедийные презентации в программе PowerPoint.

# Общество
По материалам: edu.ru

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