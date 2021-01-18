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На северо-востоке Москвы по программе реновации построят более 20 объектов образования

На северо-востоке Москвы по программе реновации построят более 20 объектов образования

На северо-востоке Москвы по программе реновации построят более 20 объектов образования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Жилая застройка кварталов по программе реновации на северо-востоке Москвы будет обеспечена объектами образования. Так, будет построено 11 детских садов, а также 12 школ и учебных корпусов», – отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новые образовательные учреждения построят в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Лосиноостровском районах, а также в районах Свиблово и Останкинский.

«В границах проектируемых территорий также будут возведены шесть объектов спорта, две поликлиники на 320 посещений в смену каждая, одна из которых детская, и центры социального назначения», – добавил Сергей Левкин.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В целом она коснется около миллиона москвичей, будет расселено около 350 тысяч квартир.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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