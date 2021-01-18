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Найден простой способ снизить артериальное давление

Найден простой способ снизить артериальное давление

Канадские ученые выяснили, что растяжка снижает артериальное давление эффективнее ходьбы. Они провели эксперимент, в ходе которого участники пять дней в неделю на протяжении получаса занимались растяжкой либо ходьбой, и обнаружилось, что первое эффективнее, пишет Journal of Physical Activity and Health.

При статических нагрузках растягиваются не только мышцы, но и кровеносные сосуды, которые их питают, в том числе и крупные артерии.

"А с уменьшением жесткости артерий снижается и сопротивление кровотоку", — сказал доктор Фила Чилибек.

В исследовании участвовали 40 человек, средний возраст которых составил 61 год. Измерение давления у группы, которая занималась растяжкой, показало более значительное снижение показателей. Те, кто занимались ходьбой, потеряли больше сантиметров в талии.

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По материалам: uposters.ru

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