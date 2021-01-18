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NASA испытало двигатели для полета к Луне

NASA испытало двигатели для полета к Луне

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства провело первые огневые испытания двигателей ракеты, которая должна полететь на Луну. Четыре двигателя проработали около минуты.

Согласно изначальным планам, испытания должны были продлиться около 8 минут, но аварийная система выключила их, поскольку показатели не совпадали с планируемыми. Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что испытание все же было на пользу.

"Сегодня не все пошло по плану, но мы получили много важной информации", — сказал он на пресс-конференции по итогам испытаний.

В ближайшем будущем специалисты NASA подготовят прототипы второй серии, где будут найдены и исправлены причины нештатной работы.

Как сообщал Ruposters, ранее американское агентство уклонилось от прямого ответа на вопрос Дмитрия Рогозина о том, будет ли ведомство выступать за отмену санкций, введенных США в отношении некоторых предприятий госкорпорации. В то же время агентство заверило о своей готовности продолжать международное гражданское космическое сотрудничество.

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По материалам: uposters.ru

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