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Навальный задержан в Шереметьево по запросу ФСИН

Навальный задержан в Шереметьево по запросу ФСИН

Прилетевший из Берлина в Москву блогер Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) подтвердили задержание блогера.

Во ФСИН отметили, что Навальный находился в розыске за многочисленные нарушения своего нахождения на условном сроке по делу «Ив Роше». В начале этого года ФСИН подала в Симоновский суд Москвы ходатайство о замене Навальному по этому делу условного срока на реальный.

За махинации с фондами компании «Ив Роше» Навальный был приговорен в 2014 году к 3,5 года лишения свободы условно. Его младший брат Олег, признанный виновным по этому же делу, получил 3,5 года реального срока. В 2017 году Алексею Навальному продлили действие условного срока. Блогер с этого времени нарушал режим условного срока, уклонялся от обязательной для условно осужденного явки в районную инспекцию ФСИН.

Соратники Навального с утра воскресенья, 17 января, ожидали, что самолет компании «Победа» с Навальным на борту прилетит во Внуково. Лайнер с блогером, его адвокатом, пресс-секретарем Кирой Ярмыш и другими сторонниками Навального по техническим причинам был перенаправлен в Шереметьево (как и три других рейса). Пока лайнер из Берлина был в пути, в зале прилетов аэропорта Внуково собрался несанкционированный митинг сторонников Навального. Полицейскими задержаны во Внуково организаторы митинга — юрист Навального Любовь Соболь, менеджер основанного Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов, проукраинский активист Навального москвич Константин Котов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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