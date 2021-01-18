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ОмГПУ организует форум для родителей дошкольников

ОмГПУ организует форум для родителей дошкольников

25 февраля Омский государственный педагогический университет проводит Родительский форум по проблемам семейного воспитания и развития дошкольников «Верны традициям, открыты инновациям». В программе запланированы пленарное заседание, мастер-классы, консультации, лекции и тематический квест.

Подать заявку можно до 18 февраля по электронной почте [email protected], участники получат ссылку на выбранные мероприятия.

Минпросвещения России уделяет особое внимание мероприятиям, направленным на развитие дошкольного образования и взаимодействие педагогов и родительского сообщества.

Время проведения: 25 февраля 14:30–19:00 (по омскому времени).

Формат и место проведения: онлайн, Образовательный портал ОмГПУ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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