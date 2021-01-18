Основные правила выбора цветочного букета

Роман Иванов

При поздравлениях с различными торжественными событиями в качестве подарка традиционно дарят цветочные букеты. Кроме того, такие презенты преподносят в качестве сюрпризов без всякого повода. Заказать букет с доставкой можно на сайте rosalia-flowers.ru. При выборе цветочной композиции необходимо соблюдать ряд важнейших правил, описанных ниже.

Общие принципы выбора букета

Каждый человек имеет индивидуальные представления о красоте. Однако есть несколько универсальных рекомендаций по выбору цветочной композиции, которые подходят для всех случаев:

Нужно покупать только свежие цветы, поскольку едва заметные признаки увядания способны испортить впечатление от подарка. Важную роль играет и качество растений. При наличии дефектов на лепестках, образовавшихся в результате несоблюдения правил ухода или перевозки, от приобретения букета надо отказаться. Большое значение имеет упаковка, так как привлекательность букета во многом зависит от нее. Чрезмерно вычурная упаковка выглядит безвкусно. Избыток флористического декора тоже не добавляет привлекательности цветочной композиции, вместо того отвлекая от нее внимание. К тому же слишком яркая упаковка и обилие броского декора могут свидетельствовать о стремлении продавца скрыть дефекты цветов. Стоимость букета не должна быть главным критерием выбора. Многие покупатели ориентируются на нее при выборе красивой цветочной композиции. Но прямая связь между красотой цветов и их ценой отсутствует. К примеру, свежие российские розы всегда стоят значительно дешевле таких же роз, привезенных из-за рубежа.

Выбор букета в зависимости от повода

Цветочные букеты дарят людям всех возрастных категорий, включая школьников. Самое важное при их выборе – чтобы композиция в каждом случае несла определенное послание, соответствующее поводу. К примеру, букет для вручения руководителю кардинально отличается от букета, преподносимого на романтическом свидании. Чтобы избежать досадных промахов, нужно придерживаться следующих базовых принципов:

Юным девушкам лучше всего дарить цветы неброских оттенков, к примеру, ромашки, лилии и тюльпаны. Зрелым женщинам подойдут композиции, составленные из цветов ярких оттенков.

Оформление композиций для вручения на официальных торжествах должны быть сделано в элегантно-сдержанном стиле. Броский декор нарядных букетов произведет странное впечатление на официальных празднествах.

По случаю бракосочетания необходимо дарить яркие и пышные букеты. При использовании экзотических цветов для их составления нужно проявлять умеренность.

При выборе роз надо учитывать то, в честь чего они дарятся. На романтической встрече можно подарить возлюбленной изящный букет из трех-пяти роз или одну алую розу. На день рождения желательно подарить букет, число роз в котором равно возрасту именинника с учетом того, что оно должно быть нечетным. Если юбиляру исполнилось, к примеру, сорок лет, то в букет из сорока роз нужно добавить еще один цветок.

Между цветочными композициями, предназначенными для преподнесения артистам, возможны кардинальные различия. Если букет дарится мэтру сцены, то его нужно оформить в классическом стиле, в то время как начинающим артистам лучше вручать броские экзотические букеты.

Помимо адекватного подбора цветочной композиции крайне важно правильно ее преподнести, поскольку иначе даже впечатление от вручения самого удачного букета может быть испорчено. При дарении цветов необходимо выразить свои самые лучшие намерения и сопроводить их добрыми пожеланиями. У получателя должно возникнуть чувство, что букет выбрали именно для него, а не приобрели впопыхах в случайном месте.